“미래 100년 책임”…광명시, K-아레나 유치 총력전

박승원 광명시장. 광명시 제공


경기 광명시는 광명시흥 3기신도시에 공연형 아레나를 유치하기 위해 ‘광명 케이(K)-아레나 유치 정책전담팀(TF)’을 구성했다고 20일 밝혔다.

이번 TF 구성은 새정부 국정과제 중 하나인 ‘K-컬처 시대를 위한 콘텐츠 국가전략산업화’와 맞물려 시가 K-컬처 확산을 선도하고, 공연·문화 관련 핵심 콘텐츠와 연관산업을 집중적으로 육성하기 위한 선제적 조치다.

박승원 시장은 지난달 민선8기 3주년 기념사를 통해 K-아레나를 유치해 문화 집적산업을 본격 육성하고 광명의 미래 100년을 책임질 핵심 성장 동력으로 삼겠다는 비전을 밝힌 바 있다.

TF는 정순욱 부시장을 단장으로 ▲전략기획 ▲산업유치 ▲도시계획 ▲행정지원 등 4개 분과로 구성되며 8개 부서와 광명문화재단이 참여한다.

전략기획 분과는 아레나 유치 기본 방향과 전략 수립을 총괄하고, 정부 국정과제와 연계 추진을 위해 정부 부처 등 관련 외부 기관과 협력체계를 구축하는 역할을 한다. 산업유치 분과는 민자유치 방식을 검토하고 투자 계획을 수립하며 미디어·엔터테인먼트 등 관련 기업을 유치를 담당한다.

도시계획 분과는 광명시흥 신도시 내 적정부지를 검토하고 도시계획 변경 등 행정절차를 이행하는 역할을 하며 행정지원 분과는 재정 계획 수립, 법적 검토, 대외 홍보를 맡는다.

박 시장은 “문화와 산업이 융합된 새로운 성장 생태계를 조성하고, 다양한 콘텐츠 산업을 유치·육성해 양질의 일자리를 창출할 수 있도록 반드시 아레나를 유치하겠다”며 “대한민국이 세계적인 문화 강국으로 도약하는 데 있어 시가 핵심적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

강남주 기자
