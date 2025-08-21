‘불을 끄고 별을 켜다’···GH, 22일 에너지의 날 ‘전국 소등’ 동참

서울Pn

경기주택도시공사가 지난해 8월 22일 제21회 에너지의 날을 맞아 전국 소등 캠페인에 동참했다. (GH 제공)


경기주택도시공사(GH)는 오는 22일 ‘제22회 에너지의 날’을 맞아, ‘불을 끄고, 별을 켜다’를 주제로 한 전국 소등 캠페인에 동참한다.

GH는 당일 오후 9시 전국 동시 소등 행사에 참여하고, 사옥 실내 온도 26도 유지 캠페인도 함께 추진하며 온실가스 감축에 적극 나설 계획이다. 전사적인 에너지 절약 문화 확산에 동참하기 위해 본사뿐만 아니라 20여 개 현장사업단과 임직원 가정까지 확대 시행한다.

GH는 그동안 친환경 실천 활동을 지속적으로 펴왔다. 지난 4월 ‘지구의 날’ 캠페인을 시작으로, 직원들이 직접 환경정화에 참여하는 ‘줍깅&배우깅’ 프로젝트를 운영했으며, 부서별로 ‘에너지 지킴이’를 지정해 일상 속 에너지 절감 아이디어를 발굴하고 실행해왔다.

이종선 사장 직무대행은 “GH는 다양한 사업 영역에서 기술과 실천을 결합한 스마트 에너지 절감 모델을 확산시키고, 도민이 체감할 수 있는 친환경 도시 구현을 위해 지속적으로 노력하겠다”라고 밝혔다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
