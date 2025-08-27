금천구, 어르신 건강은 ‘장수누리터’가 지킨다

독산보건지소 거점…공모사업 시비 2500만원 확보



금천 ‘어르신 장수누리터’

서울 금천구가 독산보건지소를 거점으로 ‘어르신 장수누리터’를 운영한다고 27일 밝혔다.

서울 금천구가 독산보건지소를 거점으로 어르신 건강노화 지원 프로그램을 본격 추진한다고 27일 밝혔다. 서울시가 주관하는 2025년 ‘어르신 장수누리터 자치구 공모사업’에 최종 선정되면서다.‘어르신 장수누리터’는 어르신들이 의료전문가의 건강 상담을 받고 이웃과 교류할 수 있는 소통·건강 복합 공간이다. 이번 공모에서 25개 자치구 중 금천구를 비롯한 10개구가 선정됐다. 서울시는 시비 지원으로 확보한 예산 2500만원을 투입해 의료전문가 정기 건강 상담, 금천형 건강장수학교, 어르신 근육장수 프로그램 등을 운영할 예정이다.어르신들은 대사증후군 5대 지표(혈압, 혈당, 중성지방, HDL-콜레스테롤, 허리둘레) 검사와 체성분측정을 받고, 검사 결과를 토대로 의사가 질환별 맞춤 상담을 제공한다. 영양사와 운동사가 개인별 식생활 지도, 운동 상담도 병행한다. 상담은 주 3회 예약제다.금천형 건강장수학교는 65세 이상을 대상으로 운영되는 상설 통합건강관리 프로그램이다. 사전·사후 검사와 상담 후 운동, 영양, 재활 운동 등을 주 3회 운영한다. 교육이 끝나도 건강걷기 소모임, 졸업자 동창회 모임 등 자조모임을 진행한다.다음달에는 근육 장수 프로그램이 새롭게 운영된다. 근감소증이나 낙상 위험이 있는 어르신을 대상으로 소그룹(1:2) 맞춤형 운동 등을 총 8회 실시한다. 단계별 근력, 균형, 유연성 운동을 진행하며 단백질 섭취 등 영양상담도 병행한다.유성훈 금천구청장은 “어르신 장수누리터 사업을 통해 어르신들이 건강한 생활 습관을 형성하고, 주민 간 건강 공동체가 확산되길 바란다”고 말했다.김주연 기자