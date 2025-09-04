송파여성경력이음센터 신규 입주기업 모집

서울Pn

서울 송파구는 10월부터 송파여성경력이음센터 창업지원실에 입주할 신규 여성 사업체 7곳을 오는 12일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

구는 초기 또는 예비 여성창업자를 위해 송파여성경력이음센터 창업지원실에 사무공간을 지원하고 있다. 올해는 독립사무실 1곳과 협업사무실 6석 등 총 7개 기업을 모집한다. 입주자들은 1년간 사무공간과 회의실은 물론, 복합기 등 각종 사무집기 등을 자유롭게 사용할 수 있다. 센터 내 스튜디오 시설에서는 제품 촬영과 라이브커머스 영상을 촬영할 수 있어 유용하다.

사무공간 이용은 물론, 창업 특강을 통해 실무역량도 배양할 수 있다. 구는 창업 전문가의 1대1 멘토링, 각종 마케팅 및 세무 특강 등 초보 사업가에게 필요한 양질의 교육을 마련했다. 나아가 공유사무실의 장점을 십분 활용한 ‘네트워킹데이’를 운영해 입주자간 정보를 공유하고 함께 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.

입주 대상은 서울에서 거주하며 창업을 준비 중이거나 최근 3년 이내 서울에 창업한 여성기업이다. 계약기간은 오는 10월부터 내년 9월까지이며 기간 만료 후 내부 연장심사를 거쳐 최대 2년까지 사용할 수 있다. 단 평일은 오후 8시까지 근무 가능하고, 주말 근무는 어렵다.

서류심사 결과 선정된 입주기업에게는 오는 19일 개별 통보할 예정이다.


안석 기자
