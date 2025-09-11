13일 금천 ‘e-스포츠 페스티벌’…“세대간 화합”

서울Pn

청소년 ‘발로란트’·주민 등 일반부 ‘스타크래프트’
전용준 사회자 결선 중계…이제동·송병구 특별전


  •
금천 e-스포츠 페스티벌
금천 e-스포츠 페스티벌


서울 금천구가 오는 13일 현대아울렛 가산점에서 ‘금천 e-스포츠 페스티벌’을 개최한다.

이번 행사는 금천구청이 주최하고 우리은행과 현대아울렛의 후원으로 ‘게임하는 순간 우리는 하나’라는 주제로 열린다. 주민들이 e스포츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하고 e스포츠를 매개로 세대 간 소통과 화합을 도모하기 위해 마련됐다.

관내 중·고등학생을 대상으로 한 청소년부와 만 19세 이상의 관내 주민과 관내 직장인 등 생활주민을 대상으로 한 일반부로 나뉘어 진행된다. 청소년부는 5대5 슈팅 게임 ‘발로란트’를, 일반부는 실시간 전략 시뮬레이션 게임 ‘스타크래프트’를 종목으로 한다.

앞서 지난 3일까지 참가자를 모집해 지난 6일 오프라인 예선에서 결선자가 선발됐다. 오는 13일 치러질 결선은 e스포츠 중계의 전설 전용준 캐스터가 사회를 맡는다.

이와 함께 전 프로게이머 이제동·송병구가 참여하는 특별전과 사인회도 열린다. 글로벌 인기 격투 게임 ‘철권8’ 이벤트 매치, 철권8 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 공간, 총 300만원 상당의 경품 추첨 등도 진행돼 페스티벌의 열기를 더욱 높일 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 페스티벌 개최를 시작으로 생활체육으로서 e스포츠의 인식을 개선하고 세대 간 소통을 촉진할 수 있길 바란다”며 “현대적 생활체육으로서 e스포츠 저변을 확대하는데 힘을 쏟겠다”고 설명했다.

김주연 기자
