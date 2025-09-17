영광군, 내수면에 ‘메기·자라’ 등 56만 마리 방류

서울Pn

내수면 수산자원 조성 및 생태계 보존 차원
동자개, 메기, 자라 종자 등 56만 마리 방류


전남 영광군이 내수면 수산자원 보호를 위해 메기 자라 등 어류종자 56만 마리를 방류했다. (영광군 제공)


영광군은 수산자원 회복과 생태계 복원을 위해 군남면 용암저수지와 대마면 남산저수지에 내수면 어종 56만 마리(동자개 30만, 메기 25만, 자라 1만 마리)를 방류했다고 17일 밝혔다.

이번에 방류한 동자개와 메기는 우리나라 전 지역에 분포하는 어류로, 우리나라 민물고기 중에서 다양한 요리 재료로 수요가 높은 고소득 어종으로 알려져 있다.

또한, 자라는 우리나라에는 1종만 서식하며 저수지 및 하천 퇴적층을 파헤치는 습성이 있어 저수지 오염 예방, 생태계 환경·수질 개선에도 뛰어난 효과가 있다.

군 관계자는 “이번 방류는 군민들이 선호하는 고부가가치 어종을 방류하였다”며, “지역 특성에 맞는 우량 수산 종자 방류를 확대해 내수면 생태계 회복과 수산자원 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.


임형주 기자
