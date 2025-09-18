“이순신 1545 중구”…충무공 탄생지 도시브랜드 박차

서울Pn

서울 중구가 전날 충무공 탄생지 중구의 도시브랜드를 추진하기 위한 주민공론장 ‘100인의 중구민 이순신을 담다’를 열었다고 18일 밝혔다.


  •
중구 ‘이순신 1545’
김길성(가운데) 서울 중구청장이 지난 17일 열린 충무공 이순신 도시브랜드를 위한 주민 공론장 ‘100인의 중구민 이순신을 담다’에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다.
중구 제공


중구청에서 진행된 이번 행사는 주민 100여명이 참여해 주민을 중심으로 충무공 이순신의 통솔력과 도선, 헌신을 재해석하고 공감대를 형성하기 위해 마련됐다. 중구는 지난 4월 28일 이순신 장군 탄생 480주년을 기념해 도시브랜드 구축에 나서기로 했다.

우선 김길성 중구청장은 “충무공 이순신 위대한 시작, 다시 중구에서”라는 중구의 새로운 도시 비전을 설명하고, 준비기(2025년), 정착기(2026~2027년), 확산기(2028년)로 이어지는 4개년 로드맵을 소개했다.

이어 방송인 서경석씨의 진행으로 ‘중구는 왜, 지금, 이순신인가?’를 주제로 역사콘서트가 진행됐다.

또한 주민 공감 토크에서는 퍼실리테이터(도우미)와 주민들이 ‘이순신 도시브랜드로 중구가 어떤 도시가 되기를 원하는가?’를 주제로 다양한 아이디어를 제시했다. 문화·관광상품 개발이나 청소년 교육 콘텐츠, K-콘텐츠 연계 프로그램 등 제안이 나왔다. 소셜미디어(SNS) 챌린지나 캠페인, 체험 행사 등 확산 방안도 논의됐다.

다음달 25일에는 ‘제1회 이순신 축제’도 진행될 예정이다. 김 구청장은 “충무공 이순신의 정신은 단순한 역사적 상징이 아니라 오늘을 살아가는 우리에게 필요한 가치”라며 “주민과 함께 만들어갈 이순신 도시인지도를 통해 중구를 자긍심과 품격 있는 도시로 만들어 가겠다”고 말했다.

김주연 기자
