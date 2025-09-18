서울Pn

국립순천대·국립목포대, 통합대학 교명 추진

오는 24일부터 10월 10일까지 교명 공모
새로운 비전·정체성 담는 이름 찾아


지난해 11월 이병운(왼쪽) 순천대 총장과 송하철 목포대 총장이 대학 통합 추진에 합의 한 후 기념촬영을 하고 있다.


국립순천대학교와 국립목포대학교가 대학 통합 추진에 따른 통합대학 교명 선정 절차에 본격 돌입했다.

양 대학은 지난해 11월 15일 통합 추진을 공식 합의하고 같은 해 12월말 교육부에 통합 신청서를 제출했다. 이어 올해는 대학특성화 및 거버넌스체계 등 주요 사항을 보완한 수정신청서를 교육부에 제출할 계획이다. 그에 앞서 통합대학의 새로운 정체성과 미래 비전을 담은 교명을 조속히 선정하기로 협의했다.

교명 선정 과정의 첫 단계인 교명 공모는 오는 24일부터 10월 10일까지 17일간 진행된다. 이번 공모는 양 대학 구성원(교직원, 학생)은 물론 전 국민을 대상으로 한다. 통합대학의 비전과 가치를 함축하면서 지역 발전을 선도하는 거점 대학으로서의 위상이 반영된 이름을 발굴하는 데 그 목적이 있다.

양 대학은 외부 전문가 컨설팅을 병행하는 등 다양한 의견을 폭넓게 수렴할 예정이다. 제안된 다수의 교명에 대해 양 대학 ‘교명선정위원회’ 심사를 통해 1차 후보군(10개 이내)을 추린 뒤, ‘대학통합 공동추진위원회’ 심의를 거쳐 최종 후보군(4개)을 선정할 계획이다.

이후 양 대학 전체 구성원을 대상으로 한 투표를 통해 최종 1, 2순위 교명안을 결정하고, 이를 교육부에 제출하여 통합대학 교명 최종 확정 절차를 밟을 예정이다. 다만 교육부 통합심의 과정에서 최종 교명은 변경될 수 있다.

이병운 국립순천대학교 총장은 “이번 교명 공모는 통합대학의 새로운 정체성과 철학을 사회적으로 공유하는 계기이자, 미래 비전과 정통성을 아우르는 상징 브랜드 구축의 출발점이다”며 “전남 국립의과대학 설립이라는 공동 목표를 위해 최종 통합승인까지 양 대학이 함께 모든 역량을 집중해 나가겠다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
