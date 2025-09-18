서울Pn

검색

금천, 상습정체 G밸리 교통체계 개선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

문화예술인·주민 소통하는 강동 ‘문전성시’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

사회적경제, 일상에 스며드는 강남

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자연·예술 어우러진 문화정원 축제…도심 속 구로G

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

여수시, ‘2026년 문화의 달’ 행사 개최지 최종 선정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

해양·섬 문화와 호국의 역사, K-컬처 결합한 종합 문화축제 운영
여수시청 전경


전남 여수시가 문화체육관광부 주관 ‘2026년 문화의 달’ 행사 개최지로 최종 선정됐다.

문화의 달 행사는 2026년 10월 16일부터 7일간 여수세계박람회장과 이순신광장, GS칼텍스 예울마루, 예술의 섬 장도 등을 무대로 기념식과 대표공연, 전시·체험, 시민 참여 프로그램 등 다채로운 문화 행사가 펼쳐질 예정이다.

특히 이번 행사는 국비 10억과 지방비 10억 등 총사업비 20억 원 규모로 추진되며, 해양·섬 문화와 호국의 역사, K-컬처를 결합한 도시형 종합 문화축제로 운영된다.

여수시는 ‘2026년 문화의 달’ 행사가 여수세계섬박람회 기간에 개최되는 만큼 여수섬박람회 홍보와 관람객 유치 등 시너지 효과가 클 것으로 기대하고 있다.

정기명 여수시장은 “문화의 달 행사를 통해 시민이 주인공인 ‘생활 속 문화’를 실현하고, 체류형 문화콘텐츠로 지역경제에 활력을 불어넣겠다”며 “국내외 방문객에게 여수 문화 브랜드의 위상을 높이고 지속적인 문화경쟁력 강화의 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 ‘문화의 달’ 행사는 국민의 문화 향유 기회 확대와 문화 활동 참여 촉진을 위해 2003년부터 문화체육관광부가 매년 10월을 ‘문화의 달’, 10월 셋째 주 토요일을 ‘문화의 날’로 지정해 추진하고 있다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

장애인 일자리 年 1만 2000개… “서울 위한 투

市 ‘장애인 일상 활력’ 5개년 계획

광진구, 3년 연속 ‘청년친화헌정대상 소통대상’ 수

청년들의 목소리를 정책에 꾸준히 반영한 소통행정

서대문구, 6년 연속 청년친화헌정대상 수상…“전국

노원구, 추석맞이 고흥 직거래장터·전남 직거래장터

합리적인 가격에 산지 농축수산물 직송 귀농·귀촌 상담, 전통문화 체험, 시식행사까지

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr