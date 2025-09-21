서초구, ‘2025 대한민국 지방자치단체 행정대상’‘ 교육·복지 수상

서울Pn

서초구 관계자들이 지난 19일 ‘2025 대한민국 지방자치단체 행정대상’ 교육·복지 분야에서 대상을 수상한 모습. 서초구 제공


서울 서초구가 지난 19일 ‘2025 대한민국 지방자치단체 행정대상’에서 교육·복지 분야 대상을 수상했다고 21일 밝혔다.

대한민국 지방자치단체 행정대상은 지방행정의 경쟁력과 책임성을 강화하고 모범적인 지방자치 모델을 확산하기 위해 마련된 상이다.

서초구는 ‘나이 듦이 즐거운 도시, 서초’라는 비전 아래, 어르신들 삶의 질 향상을 위한 차별화된 복지 정책을 체계적으로 추진해 왔다. ▲고령친화형 환경 조성 및 세대통합 정책 ▲건강·돌봄 지원 강화 ▲문화·여가생활 증진 ▲어르신 일자리 확대 등 주요 4대 분야에서 성과를 인정받았다.

특히 전국 최초로 경로당 기존 운영 방식을 바꾼 개방형 세대통합 커뮤니티 공간인 ‘서초 시니어라운지’는 세대 간 소통과 교류를 활성화하고 어르신들의 사회참여 기회를 확대했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

전성수 서초구청장은 “이번 수상은 주민들과의 깊은 소통과 공감으로 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 어르신들 삶의 질을 높이는 서초형 선진 복지 모델을 지속 발전시켜 모든 세대가 조화롭게 공존하는 ‘어르신이 행복한 도시 서초’를 만드는 데 최선을 다하겠다“고 했다.


안석 기자
