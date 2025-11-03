정원이 사람을 치유하다···국가정원 웰니스 프로그램 인기몰이

선셋요가·싱잉볼명상 등 3주간 2000여명 참여
‘K- 치유정원’ 입증
순천만국가정원이 지난달 16일부터 11월 1일까지 3주간 매주 목·금·토요일에 운영한 가을 아웃도어 웰니스 프로그램을 성황리에 마무리했다. 이 기간 2000여명 이상이 참여하며, 자연 속에서 치유와 회복을 경험하는 정원의 새로운 가치를 입증했다. 참석자들은 “자연·문화·치유·움직임이 결합된 ‘웰니스 정원’이라는 새로운 방향성을 제시했다”고 호평했다.
이번 프로그램은 ‘정원이 곧 치유가 되는 공간’이라는 주제 아래, 자연의 풍경 속에서 몸과 마음의 균형을 찾는 정원 치유형 웰니스 콘텐츠로 구성됐다. 특히 실내 중심의 기존 테라피 프로그램을 정원으로 확장해 자연 속에서 오감으로 치유를 체감할 수 있었다는 점에서 참여자들의 만족도가 매우 높았다.
프로그램은 ▲선라이즈·선셋요가 ▲싱잉볼명상 ▲필라테싱 ▲컬러테라피 ▲공사운드배스·색소폰·핸드팬 사운드테라피로 운영됐다. 다양한 악기 사운드와 호흡, 명상, 몸의 이완을 결합한 세션은 마음의 긴장을 해소하고 정서적 안정을 제공했다는 평가를 받았다.
호수정원에서 펼쳐진 선셋요가는 봉화언덕의 노을이 물 위에 비치는 시간에 맞춰 진행돼 “어디에서도 경험할 수 없는 치유의 순간”이라는 반응이 이어졌다. SNS 인증과 함께 현장 참여가 늘며 주말에는 신청자 외에 현장 참여자도 꾸준히 증가했다.
노관규 시장은 “웰니스 프로그램은 자연 속에서 스스로를 돌보는 ‘힐링의 시간’이 되었고, 정원이 곧 치유의 무대가 될 수 있다는 가능성을 확인했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 시민과 관람객이 일상에서 쉼과 회복을 경험할 수 있는 대한민국 대표 정원 웰니스 콘텐츠를 확장해 나가겠다”고 밝혔다.
순천 최종필 기자
