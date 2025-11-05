송파 더갤러리호수 1주년…관람객 50만명 넘어

서울Pn

서울 송파구 ‘더 갤러리 호수’의 전시 모습.


서울 송파구는 개관 1주년을 맞은 구립미술관 ‘더 갤러리 호수’의 누적 방문객이 50만명을 넘었다고 5일 밝혔다.

더 갤러리 호수는 지난해 11월 개관해 지난 1년간 회화·조각·설치·미디어 등 다양한 분야의 전시가 개최됐다. 개관특별전은 개관 2주만에 3만명이 찾았고, 이어 세계적 팝아티스트 필립 콜버트의 ‘랍스터 행성으로의 여행’, 이탈리아 작가 쥬세페 비탈레 개인전, 서울시립미술관 협력전 ‘도시예찬’, 근현대 미술 거장 김흥수 회고전 ‘하모니즘’ 등의 전시가 진행됐다.

개관 1주년을 맞아 구는 다음달 9일부터 ‘청년아티스트센터’ 입주 작가 10인의 결과보고전을 개최한다. 단순 작품 전시를 넘어 청년예술가의 창작 과정과 예술적 성장 여정을 조명하는 전시다. 작업실 일부를 전시장으로 옮겨와 관람객이 작업 과정을 생생하게 느끼고, 작가와의 대화 등 다양한 체험 프로그램을 통해 관람객과 소통하도록 구성한다.

서강석 구청장은 “문화예술은 도시의 품격을 한 차원 높이고, 선진사회로 도약할 수 있는 중요한 요소”라며 “앞으로도 더 갤러리 호수가 높아진 주민들의 문화 수준에 부응하고, 더욱 다채로운 예술적 경험을 선사할 수 있도록 내실있게 운영하겠다”고 말했다.


안석 기자
