24년 이어온 마포 빗물펌프장 직원들의 이웃 사랑

2002년부터 취약계층 전기시설 점검 지원

내년 4월까지 홀몸 어르신 등 보일러 점검



서울 마포구 빗물펌프장 직원들이 한 홀몸어르신 가정을 방문해 전기시설을 점검하고 있다.

마포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구 빗물펌프장 직원들이 올겨울 한파로부터 이웃을 지키기 위해 팔을 걷었다.마포구는 빗물펌프장 기술직 직원들이 ‘겨울철 취약계층 전기시설 무상점검’을 시작했다고 16일 밝혔다. 빗물펌프장 직원들은 자신들이 가진 전기·기계 분야의 전문 기술을 활용해 2002년부터 취약계층을 돕고 있다.빗물펌프장 직원들은 겨울이 끝나는 내년 4월까지 지역 내 홀몸어르신, 중증장애인, 한부모 가정과 국공립어린이집, 노인 및 장애인 복지시설을 포함해 총 1130곳을 대상으로 전기, 보일러, 가스, 소방 설비 전반을 점검한다. 구 관계자는 “점검 중 가벼운 고장이나 화재, 감전 위험을 찾으면 바로 수리해준다”면서 “또 전등, 콘센트 등 노후 소모품도 신속히 교체해 준다”고 설명했다.추가 보수 등이 필요한 사항에 대해서는 해당 가구나 기관에 수리할 부분을 자세히 안내해, 문제가 해결될 수 있게 돕는다.빗물펌프장 직원들은 지난 겨울에도 취약계층 가정과 복지시설 1517곳을 대상으로 전기시설 무상점검을 실시했다.박강수 마포구청장은 “직원들이 사계절 내내 이웃을 위해 봉사하는 모습이 매우 자랑스럽다”라고 말했다.김동현 기자