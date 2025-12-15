인천 새 성장축 ‘강화 남단’ 경제자유구역 지정될까



강화 남단 개발 계획도. 인천 경제청 제공

인천 강화 남단을 경제자유구역으로 지정하는 절차가 시작됐다. 이곳에 첨단산업을 도입해 미래 먹거리를 만들겠다는 인천시 구상이 현실화될지 주목된다.인천경제자유구역청은 15일 오후 ‘강화 남단 인천경제자유구역 신규 지정 요청안’을 산업통상부 경제자유구역위원회에 보고했다고 밝혔다.인천경제청은 내년 상반기 중 강화 남단의 경제자유구역 지정을 목표로 하고 있다.대상지역은 강화군 길상면·화도면 일원 6.32㎢로 사업기간은 2035년까지다. 인천경제청은 총 사업비 3조1000억원을 투입해 이곳에 그린·블루바이오, 피지컬AI 기반 산업생태계 구축, 스마트농업 전환, 실증 중심 도시플랫폼 도입 등을 단계적으로 추진한다는 계획이다.앞서 인천경제청은 산업부의 사전자문을 6차례 거치며 산업적 필요성과 입지 타당성을 체계적으로 검증받아 왔다. 주요 기업들의 입주 의향도 꾸준히 이어져 실수요 기대감이 높다.유정복 시장은 “강화 남단은 미래산업 전환을 앞당길 국가적 실험장이자 새로운 성장축이 될 지역”이라며 “강화의 잠재력을 살려 국가 경제에 기여하는 혁신 거점으로 만들 것”이라고 말했다.강남주 기자