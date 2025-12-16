박구윤회관, 순천시에 이웃돕기 성금 500만원 기탁

서울Pn

매년 나눔 문화 확산에 앞장


박구윤회관 대표 고영우·정금자 부부가 노관규 시장과 기념사진을 찍고 있다.


순천시 연향3지구에 위치한 박구윤회관이 순천시에 이웃돕기 성금 500만원을 전달하며 ‘희망 2026 나눔캠페인’에 동참했다. 이번 성금은 사회복지공동모금회를 통해 생활이 어려운 이웃들에게 지원될 예정이다.

박구윤회관은 순천만국가정원 인근에 있는 맛집이다. 관광객들로부터 얻은 수익 일부를 매년 기부해 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.

박구윤회관 대표인 고영우 사장은 순천시소상인연합회장을 맡아 지역 상인들의 애로사항 해결에 앞장서고 있다.

고영우·정금자 대표는 “작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회를 위한 나눔 활동에 꾸준히 참여하겠다”고 밝혔다.

시 관계자는 “매년 희망 나눔 캠페인에 동참해 주시는 박구윤회관 대표님들께 깊이 감사드린다”며 “전달된 성금은 꼭 필요한 곳에 사용해 어려운 이웃들에게 큰 희망이 될 수 있도록 하겠다”고 전했다.


순천 최종필 기자
