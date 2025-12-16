금천구, 호암로 안심 지하보도 새단장

범죄예방 디자인 시설개선·금천9경 담은 타일



금천구 호암로 안심지하보도

서울 금천구가 주민참여예산으로 추진한 ‘호암로 안심 지하보도’를 조성했다고 16일 밝혔다.

금천구 제공

서울 금천구는 주민참여예산사업으로 추진한 ‘호암로 안심 지하보도’ 조성을 마쳤다고 16일 밝혔다.이는 주민들이 직접 제안해 2025년 주민참여예산사업으로 선정된 사업으로 민관협치형 생활안전 개선 사례다. 주민과 행정이 함께 기획하고 실행한 민관협치형 생활안전 개선 사례다. 금천구는 주민 의견을 적극 반영해 지하보도를 단순 통행 공간이 아닌 안전하고 머물고 싶은 생활 공간으로 개선하는 데 중점을 뒀다.기존 호암로 지하보도는 벽면 타일이 노후되고 결로가 잦고 배수가 원활하지 않았다. 조도가 낮아 보행 불편과 범죄 발생 우려가 제기돼 왔다. 이에 금천구는 주민 불안을 해소하고 쾌적한 보행환경을 조성하기 위해 지난 7월부터 11월까지 공사를 진행했다.벽면 타일과 천장을 개선하고 경관 조명과 비상벨 등 범죄 예방 시설을 설치했다. ‘금천 9경’을 담은 그림 타일을 활용해 문화장식벽을 조성했다. 출입부 캐노피와 조명을 정비해 외부 접근성을 높이고, 분위기를 개선했다.유성훈 금천구청장은 “호암로 안심 지하보도 조성은 주민이 직접 제안하고 행정이 함께 완성한 대표적인 주민참여형 생활안전 사업”이라며 “앞으로도 주민 의견을 바탕으로 일상 속 생활안전을 세심하게 개선해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자