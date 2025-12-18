마을기업 ‘쌍지뜰’, 순천시 왕조1동에 1000만원 상당 전통식품 기부

누룽지·전통유과 전달

신혜정(왼쪽) 왕조1동장과 김해옥 쌍지뜰 대표가 기부물품 앞에서 기념사진을 찍고 있다.

“어려운 이웃들에게 따뜻한 한 끼가 됐으면 좋겠습니다.”농업회사법인 쌍지뜰 전통식품㈜(이하 쌍지뜰)이 지난 16일 순천시 왕조1동 저소득층을 위해 누룽지와 전통유과 등 1000만원 상당의 전통식품을 기부했다. 쌍지뜰은 경제적 어려움을 겪는 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 지역사회와 상생하기 위한 취지로 물품을 전달했다. 남녀노소 누구나 간편하게 먹을 수 있는 누룽지 등 전통식품을 준비해 일상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 배려하는 세심함도 보였다.김해옥 대표는 “어려운 시기를 보내고 있는 이웃들에게 쌍지뜰 식품이 몸과 마음을 데우는 따뜻한 한 끼가 됐으면 한다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.신혜정 왕조1동장은 “지역 기업이 이웃을 위해 정성을 모아주셔서 감사하다”며 “기부해 주신 물품은 꼭 필요한 가정에 소중히 전달하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.한편 쌍지뜰은 행정안전부 선정 마을기업이다. 이 업체는 지역 농산물 소비 확대는 물론 지속적인 기부와 나눔 활동을 통해 지역사회에 온기를 전하는 모범 기업으로 자리매김하고 있다.순천 최종필 기자