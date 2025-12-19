영광군, 2025년 재정분석 ‘개선도’ 평가…최우수 지자체 선정

군-Ⅰ유형 개선도 1위 달성, 특별교부세 3,800만원 확보



전남 영광군청 전경

전남 영광군은 행정안전부가 실시한 2025년 지방자치단체 재정분석에서 ‘개선도’ 부문 군-Ⅰ유형 최우수 지자체로 선정돼 특별교부세 3800만 원을 확보했다고 19일 밝혔다.이번 ‘개선도’ 평가는 재정분석 평가지표 14개 가운데 개선 정도를 평가하는 6개 대표지표를 대상으로, 유형별로 1위 지자체를 선정하는 방식으로 진행됐다.영광군은 6개 지표 전반에서 의미 있는 성과를 거두며 재정 운영의 효율성과 건전성을 높이기 위한 노력을 인정받았다. 특히 군은 지방보조금 비율 증감률과 자체경비 비율 증감률에서 두드러진 개선을 보였다.한편, 지방자치단체 유형은 인구 및 재정 여건을 대표하는 ▲인구 규모 ▲인구 증감률 ▲재정력 지수 ▲세출 규모 등 8개 지표를 기준으로 총 13개 유형(특·광역시 1, 도 1, 시 4, 군 4, 구 3)으로 분류되며, 영광군은 군-Ⅰ 유형(전국 21개 군)에 속한다.군 관계자는 “어려운 재정 여건 속에서도 건전하고 효율적인 재정 운용을 위해 전 부서가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 책임 있는 재정 운영으로 군민이 체감할 수 있는 정책을 안정적으로 추진하고, 지속 가능한 지역 발전을 이뤄나가겠다”고 말했다.임형주 기자