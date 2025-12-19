마곡에 창업성장 거점 ‘강서구 창업허브센터’ 생긴다

서울Pn

사무공간·투자 연계 등 예비·초기 창업기업 전주기 지원


진교훈 서울 강서구청장
서울 강서구는 예비·초기 창업기업의 안정적인 성장을 돕는 공공 창업 거점인 ‘강서구 창업허브센터’를 오는 29일 마곡에 개관한다고 19일 밝혔다.

센터는 총면적 489.1㎡ 규모다. 입주기업을 위한 사무공간 7실과 회의실, 라운지 등을 갖췄다.

강서구는 강서구에 소재한 예비 창업자나 창업 7년 이내인 초기 창업기업을 대상으로 공모와 심의를 거쳐 총 7곳의 입주기업을 선정했다. 인공지능(AI) 기반 솔루션, 제조, 정보통신, 조명기기 개발 등 분야 기업이다.

강서구는 창업허브센터를 통해 저렴한 임대료로 안정적인 업무 공간을 제공하고 창업 교육, 전문가 멘토링, 경영·기술 컨설팅, 투자 연계 등 창업 전 주기에 걸친 지원체계를 구축하기로 했다.

진교훈 구청장은 “창업허브센터는 창업기업이 지역에서 뿌리내리고 성장할 수 있도록 돕는 공공 창업 거점”이라며 “창업기업의 성장이 지역 일자리 창출과 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 실효성 있는 지원과 체계적인 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
