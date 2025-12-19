순천 이노스이비인후과, 왕조1동에 영양제 5000만원 상당 기탁

저소득 의료 취약계층에 온기 전해



신혜정 왕조1동장과 이경석 이노스이비인후과 원장이 후원 물품 전달식 후 기념 사진을 찍고 있다.

순천시 조례동에 위치한 이노스이비인후과가 왕조1동 저소득 의료위기 가정을 돕기 위해 5000만원 상당의 영양제를 기부했다.지난 17일 전달된 물품은 겨울철 환절기를 맞아 의료 부담이 큰 저소득 가정에 작은 위로를 전하고자 마련됐다. 건강을 챙기기 어려운 이웃들에게 따뜻한 힘이 되기를 바라는 마음으로 준비된 영양제는 관내 저소득 의료취약계층에 전달될 예정이다.이경석 이노스이비인후과 원장은 “지역에서 의료기관을 운영하는 만큼 가정 형편이 어려워 의료 위기에 처한 이웃들에게 조금이나마 도움이 되고 싶다”며 “앞으로도 도움이 필요한 분들이 있다면 언제든 손을 내밀겠다”고 밝혔다.신혜정 왕조1동장은 “경제적·의료적 어려움을 동시에 겪는 가정에 큰 힘이 되는 나눔이다”며 “지역사회를 위해 꾸준히 관심을 가져주신 이노스이비인후과에 감사드린다”고 고마움을 전했다.한편 유순호 원장 등 3명이 공동 대표를 맡고 있는 이노스이비인후과는 전남 동부권 최초의 이비인후과 단독 병원이다. 왕조1동에 매년 영양제를 기탁하는 등 꾸준한 나눔 활동으로 지역사회와 상생에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자