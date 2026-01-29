마포구 “우리 마을 만들기 아이디어 찾습니다”

2월 13일가지 공모사업 접수



서울 마포구가 주민이 제안한 아이디어를 활용해 마을공동체를 활성화 하는 ‘2026년 마포구 살기 좋은 마을만들기 공모사업’ 참여 대상자를 2월 13일까지 모집한다.신청 대상은 거주지 또는 생활권(직장·학교 등)이 마포구인 5인 이상 주민 모임 또는 단체다. 특히 대표제안자 1인은 반드시 마포구 거주 또는 생활권임을 증빙해야 한다.공모 분야는 효·환경·교육·문화·공유 5개로 진행된다. 구는 분야별 2~3개 팀을 선정해 팀당 최대 500만원을 지원할 예정이다. 지원 항목은 마을활동 운영에 필요한 사업비와 실행인력(실무책임자) 활동비, 전문가 또는 마을활동가 초청을 위한 회의·강사비 등이다. 시설비·자산취득비 성격의 비용은 지원 대상에서 제외된다.접수 기간은 28일부터 2월 13일 오후 6시까지다. 신청은 지방보조금관리시스템 ‘보탬e’를 통해 온라인으로 신청하거나 마포구청 자치행정과에 방문 접수할 수 있다. 공모사업은 서류 접수 후 2월 중 사전 인터뷰를 거쳐 3월 마을만들기위원회와 지방보조금관리위원회 심사로 최종 선정된다. 선정 결과는 4월 중 마포구 누리집을 통해 공지하고 개별 안내할 예정이다.박강수 마포구청장은 “주민이 직접 기획하고 실행하는 작은 실천이 마을을 바꾸는 출발점”이라며, “우리 동네를 더 살기 좋게 만들고 싶은 주민과 단체의 많은 참여를 바란다”고 말했다.김동현 기자