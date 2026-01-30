담양군, 봉산 ‘금실 딸기’ 새해 첫 수출길 올라…싱가포르 선적

서울Pn

담양 봉산딸기, 새해 첫 수출 시작…싱가포르 상차식
미국, 홍콩, 싱가포르 등에 연간 30톤 딸기 수출 계약


담양군이 봉산 ‘금실 딸기’ 새해 싱가포르 첫 수출 상차식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. (담양군 제공)


전국적 딸기 주산지로 유명한 전남 담양군 봉산면에서 재배한 ‘금실’ 딸기가 싱가포르 수출길에 올랐다.

담양군은 봉산딸기영농조합과 딸기수출통합조직이 협력해 미국, 홍콩, 싱가포르와 연간 30톤의 딸기 수출 계약을 체결한 가운데 싱가포르 수출을 위한 새해 첫 상차식이 29일 열렸다고 밝혔다.

이번에 수출되는 딸기 품종은 ‘금실’로 과육이 단단하고 당도가 높으며 장기간 보관 시에도 신선도를 유지할 수 있어 수출용으로 적합하다.

군은 앞으로 담양군에서 자체 개발한 ‘죽향’ 품종을 중심으로 프리미엄 수출 시장에도 집중할 예정이다. 이를 위해 수출 특화 품목 직불금과 공동선별비 등을 지원해 농산물 수출 경쟁력을 강화하고 있다.

군 관계자는 “이번 봉산딸기 첫 수출은 담양 농산물의 우수성을 해외 시장에 알리는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 안정적인 해외 판로 확보와 농가 소득 증대를 위해 수출 지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
