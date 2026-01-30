서초 ‘케미스트릿 강남역’ 푸드위크 개최

더막창스·정지선 셰프 등 협업

전성수(오른쪽) 서울 서초구청장이 지난 28일 정지선 셰프와 함께 '더막창스'에서 '갓김치 볶음밥'을 요리하고 있다.

서울 서초구는 넷플릭스의 요리 서바이벌 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연한 셰프 등이 컨설팅한 식당을 만나 볼 수 있는 ‘2026 케미스트릿 강남역 푸드위크’를 연다고 29일 밝혔다. ‘케미스트릿 강남역’은 서초대로 75길·77길 일대 상권으로 2024년 서울시의 로컬브랜드 상권으로 뽑혔다.오는 2월 8일까지 열리는 행사에는 ‘딤섬의 여왕’으로 불리는 정지선 셰프를 비롯해 박준우, 김시연 등 요리 전문가와 미식 인플루언서들이 9개 매장에 맞춤형 컨설팅을 실시했다. 도움을 받은 식당은 ▲쿠노카츠 ▲오피티알 ▲이가식당 ▲주인장 ▲닭동가리 ▲서울집 ▲더막창스 ▲김밥왕 ▲돌판집 총 9곳으로 구가 사전에 참가 매장을 모집해 선정했다.지난 28일에는 전성수 구청장이 매장 중 하나인 ‘더막창스’에 일일 매니저로 참여해 음식 준비와 홍보, 판매도 했다. ‘더막창스’와 정지선 셰프가 함께 개발한 신메뉴 ‘갓김치 볶음밥’을 직접 요리하고, 손님을 맞았다. 전 구청장은 “행사를 통해 경기 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들에게는 힘이 되고, 케미스트릿 강남역 상권이 다시 찾고 싶은 미식 공간으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.박재홍 기자