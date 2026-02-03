순천시 왕조1동 ‘조례봉화상가번영회’, 일자리 어르신께 방한용품 전달

서울Pn

함께 나누는 상인회 마음 따뜻함으로 이어져


  •
순천시 왕조1동 조례봉화상가번영회가 노인일자리 어르신들을 위해 써달라며 성금 50만원을 전달했다.


순천시 왕조1동 조례봉화상가번영회가 왕조1동 노인일자리 어르신들을 위해 써달라며 성금 50만원을 기탁했다.

상가번영회 회원들은 지난 한 해 동안 회의 때마다 저금통에 꾸준히 모은 금액을 지난달 30일 전달했다. 이번 성금은 추운 겨울철 노인일자리 어르신 20명이 안전하게 근무할 수 있도록 방한용품을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

문정경 상가번영회 회장은 “작은 정성이지만 지역에서 함께 살아가는 이웃으로서 따뜻한 마을을 만들어 가는 데 보탬이 되고 싶다”며 “어르신들께 실질적인 도움이 되길 바라는 마음을 담았다”고 밝혔다.

실제 노인일자리 어르신들은 마을 환경정비와 공공장소 관리 등 주민 생활과 밀접한 활동을 하고 있다. 현장에서 만난 참여 어르신은 “이렇게 마음을 써주신 덕분에 든든하게 일할 수 있다”고 감사의 뜻을 표했다.

신혜정 왕조1동장은 “지난 1년 동안 꾸준히 모은 성금이라는 점은 지역 공동체의 신뢰와 연대를 보여주는 사례”라며 “어르신들이 안전하고 건강하게 일자리에 참여하실 수 있도록 행정에서도 세심히 뒷받침하겠다”고 강조했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
