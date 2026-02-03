9호선 연장 지연 우려에 ‘경기도 결단’ 촉구

서울Pn

남양주시, 유찰 공구 공사방식 조속 결정 등 건의


남양주시 제공
남양주시가 강동하남남양주선(지하철 9호선 연장) 광역철도사업의 적기 개통을 촉구하는 건의문을 3일 경기도에 전달했다.

시는 일부 공구의 유찰로 사업 일정이 지연될 우려가 커짐에 따라, 경기도 차원의 신속한 대응과 행정 절차 가속화를 요청하기 위해 이번 건의를 추진했다고 밝혔다.

이날 김상수 남양주 부시장은 고영인 경기도 경제부지사를 만나 시의 입장과 함께 건의사항을 직접 전달했다.

건의문에는 도지사 공식 면담 요청과 더불어 사업 지연 우려 해소를 위한 경기도의 적극적인 역할을 촉구하는 내용이 담겼다.

특히 경기도 구간 5개 공구 중 2·5 공구가 지난해 11월 유찰된 이후 현재까지 공사방식이 확정되지 않아 전체 일정에 차질이 생길 가능성이 크다고 지적했다.

이에 시는 유찰 공구에 대해 수의계약 등 효율적인 방안을 검토해 조속히 결정해 줄 것을 요청했다.

주광덕 남양주시장은 “광역철도 사업은 시민 생활과 직결된 핵심 기반시설”이라며 “사업 지연 우려에 무거운 책임감을 느끼고 있다. 경기도의 과감하고 신속한 결단이 필요하다”고 강조했다.

남양주시는 앞으로도 경기도 및 관계기관과 긴밀히 협력하며, 강동하남남양주선이 당초 계획대로 착공·개통될 수 있도록 행정력을 집중한다는 방침이다.

한상봉 기자
