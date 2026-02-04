구례 섬진강 길이 2.34㎞ 케이블카 설치···오는 7일 기공식

2026년 3월 착공, 2028년 9월 완공 예정



구례 섬진강케이블카 조감도



구례 섬진강 케이블카 조감도

구례 섬진강변에 케이블카 설치 작업이 진행돼 관심을 모은다.구례 섬진강케이블카는 오산 정상과 섬진강 일원을 연결하는 대규모 관광 인프라 조성 사업이다. 구례군이 민간사업자인 ㈜다우와 협력 체계를 구축해 개발하는 핵심 관광 프로젝트다.구례 섬진강케이블카 길이는 2.34㎞, 약 500억원이 소요될 예정이다.군은 사업의 원활한 추진을 위해 그동안 행정적 역량을 집중해 왔다. 지난 2022년 3월 ㈜다우 간 실시협약을 체결하며 사업 추진의 기반을 마련했다. 이후 2024년 11월 전라남도로부터 군 관리계획 변경 결정 및 고시를 완료했다. 지난해 1월에는 군 관리계획 변경에 대한 지형도면 고시를 마쳤다.오산권역 일원에서는 구례 섬진강케이블카를 중심으로 약 2000억원 규모의 민·관 협력 관광 프로젝트가 추진되고 있다. 군은 지난해까지 총 9개 사업에 722억원을 투자해 이중 188억원을 들여 섬진강 힐링생태공원 등 4개 사업을 준공했다. 섬진강 보도교 설치사업 등 5개 사업은 현재 추진 중이다. 군은 이를 통해 오산권역을 구례군 관광의 중심지이자 대표 관광 거점으로 조성할 계획이다.군은 섬진강케이블카 설치사업의 본격적인 추진을 알리는 기공식을 오는 7일 오산권역 섬진강케이블카 하부정류장 부지에서 개최한다. 기공식에는 권향엽 국회의원, 김영록 전남지사를 비롯한 지역 주민, 사업 관계자 등이 참석해 섬진강케이블카 설치사업의 출발을 함께 축하할 예정이다.회사측은 주민 토지 보상 등을 거쳐 내년 3월 착공에 들어갈 방침이다. 완공 목표 시기는 오는 2028년 9월이다.군 관계자는 “환경단체들도 반발 하지 않고 있다”며 “구례 섬진강케이블카 설치사업은 관광객 1000만명 시대를 여는 출발점이 될 것이다”고 강조했다.구례 최종필 기자