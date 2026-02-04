서울Pn

검색

서울 “차 덜 타면 최대 5만 마일리지”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 보건소 대사증후군센터-서울체력9988 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 곳곳 ‘5분 정원도시’로…화재순찰로봇, 전통

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

오목공원·지양산 새단장… 5분 거리마다 정원 만나

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

목포해양경찰, ‘해양오염 신고포상금’ 운영…최대 300만원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

오염물질 종류·배출량에 따라, 5만원~300만원
해양오염 행위자 특정하지 않아도 포상금 지급


  •
해양오염 신고포상금 제도 운영 안내 포스터. (목포해경 제공)


목포해양경찰서는 해양환경을 보호하고 오염사고 예방 및 신속한 사고 접수를 통한 사고 대응으로 해양오염 피해를 줄이기 위해 ‘해양오염 신고포상금 제도’를 운영하고 있다고 4일 밝혔다.

신고 대상은 ‘선박 또는 해양시설 등에서 오염물질을 배출하는 행위’와 ‘바다에 배출된 오염물질을 발견하는 경우’다. 119 전화 신고 또는 가까운 해양경찰서, 파출소를 방문해 신고할 수 있다.

목포해경은 최근 5년간(2021~2025년) 총 28건, 722만원의 포상금을 지급했다. 포상금은 오염물질의 종류와 배출량 등에 따라 최소 5만원에서 최대 300만원까지 지급한다.

해경 관계자는 “해양오염 행위자를 특정하지 않은 신고라도 현장 조사 시 적발에 도움이 된 경우 신고포상금을 지급하고 있다”며 “깨끗한 바다 환경을 조성하는 데 국민들의 관심이 필요하기에 해양오염 발견 시 주저하지 말고 신고해 줄 것을 당부한다”고 말했다.

한편 목포해경은 해양오염 신고 방법과 포상금 안내를 담은 간판을 해양자율방제대 컨테이너, 수협 급유소 앞에 부착하고 공식 SNS를 통해서도 적극적으로 홍보를 진행해 국민 참여를 유도하고 있다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“재건축·교통·일자리… 양천, 도시 구조 재편할 전

이기재 양천구청장

지하철 잇고 체육 시설은 덤… ‘힙당동’ 주차타워

신당5동 둘러본 김길성 구청장

공모·평가 ‘싹쓸이’ 도봉, 외부재원 330억 수확

시장 현대화 등 123개 사업 선정 市 조경 최우수상 등 100건 수상

“DMC역·상암고역 왜 뺐나”… 마포 행정소송 제기

국토부 대장~홍대선 계획에 항의 “환승 거점·주거지 수요 고려해야”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr