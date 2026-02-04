서울Pn

검색

서울 “차 덜 타면 최대 5만 마일리지”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 보건소 대사증후군센터-서울체력9988 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 곳곳 ‘5분 정원도시’로…화재순찰로봇, 전통

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

오목공원·지양산 새단장… 5분 거리마다 정원 만나

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

영광군 ‘불갑산 상사화축제’, 문화체육관광부 ‘로컬100’ 선정

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지역 대표 문화축제 가치 인정
전국적 축제 브랜드 도약 기대


  •
영광불갑산상사화축제가 문화체육관광부가 주관하는 ‘로컬100’ 2기(2026~2027)에 최종 선정됐다. 사진은 2025년 9월 26일부터 10월 5일까지 열린 축제 행사장에서 관람객들이 상사화를 둘러보고 있는 모습. (영광군 제공)


영광군은 대표 축제인 불갑산상사화축제가 문화체육관광부가 주관하는 ‘로컬100’ 2기(2026~2027년)에 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.

‘로컬100’은 지역 고유의 문화자원 가운데 매력성과 특화성을 갖춘 100곳을 선정해 대국민 홍보와 연계를 통해 지역문화 향유 기회를 확대하고 생활인구 유입을 도모하는 국가 사업이다.

이번 선정은 국민 추천과 온라인 투표, 전문가 심사를 거쳐 이뤄졌다. 영광불갑산상사화축제는 지역문화 연계성 및 문화·관광적 파급효과에서 높은 평가를 받았다.

상사화축제는 매년 가을 불갑산 일원에 붉게 피어나는 상사화를 중심으로 자연·역사·문화가 조화를 이루는 행사다. 불갑사와 연계된 산사 문화와 사연을 품은 상사화의 상징성을 바탕으로 차별화된 축제 콘텐츠를 꾸준히 선보여 왔다.

특히 대규모 무대 중심 행사에서 벗어나 자연 속에서 즐기는 정적인 프로그램과 체험형 콘텐츠를 강화해 관람객 만족도를 높여왔다.

상사화축제는 이번 로컬100 선정으로 문화체육관광부 및 관계 기관을 통한 국내외 홍보, 온·오프라인 인증 현판 제공, 다양한 미디어 콘텐츠 확산 등 체계적인 지원을 받게 된다.

이를 통해 축제의 인지도를 전국 단위로 확장하고 지역 관광 활성화와 지역경제 파급효과 또한 더욱 커질 것으로 기대된다.

영광군 관계자는 “이번 로컬100 선정은 영광불갑산상사화축제가 지역을 대표하는 문화자원으로서의 가치를 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 상사화축제만의 정체성을 살린 품격 있는 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 영광을 찾는 관광객들에게 깊은 인상을 남기는 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“재건축·교통·일자리… 양천, 도시 구조 재편할 전

이기재 양천구청장

지하철 잇고 체육 시설은 덤… ‘힙당동’ 주차타워

신당5동 둘러본 김길성 구청장

공모·평가 ‘싹쓸이’ 도봉, 외부재원 330억 수확

시장 현대화 등 123개 사업 선정 市 조경 최우수상 등 100건 수상

“DMC역·상암고역 왜 뺐나”… 마포 행정소송 제기

국토부 대장~홍대선 계획에 항의 “환승 거점·주거지 수요 고려해야”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr