입춘 맞아 ‘함평 나비 날갯짓’ 시작

‘제28회 나비대축제’ 성공 개최 위한 본격 준비 돌입


  •
함평군 농업기술센터 나비사육실에서 우화한 긴꼬리제비나비.


봄의 시작을 알리는 절기 입춘을 맞아 전남 함평군 농업기술센터 나비사육실에서는 이미 봄의 향연이 시작됐다.

함평군 농업기술센터 나비사육실 온실 안은 아직 찬바람이 매서운 겨울날씨에도 겨우내 번데기였던 나비들이 하나둘 껍질을 벗고 우화해 화려한 날갯짓을 시작했다.

입춘을 시샘하는 추위를 비웃듯 나풀거리는 나비들의 움직임은 함평에 이미 봄이 왔음을 실감하게 하고 있다.

함평군농업기술센터 사육실 직원들은 오는 4월 24일 개막하는 ‘제28회 함평나비대축제’의 주인공인 축제 대표 나비인 긴꼬리제비나비를 비롯해 호랑나비와 암끝검은표범나비 등 17종의 나비를 사육하고 있다.

최적의 온도와 습도 유지 등 수개월의 노력으로 기른 나비들은 오는 4월 24일부터 5월 5일까지 함평 엑스포공원 일원에서 열리는 ‘제28회 함평나비대축제’에서 그 화려한 자태를 뽐내게 된다.

올해는 ‘긴꼬리제비나비’를 대표 나비로 선정하여 수만 마리의 나비가 하늘로 날아오르는 장관을 연출할 예정이다.

또 나비를 가까이에서 관찰할 수 있는 체험프로그램과 다양한 볼거리도 준비해 관람객들에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

문정모 함평군농업기술센터 소장은 “입춘을 맞아 힘차게 날아오른 나비의 날갯짓이 올 한 해 함평과 나비축제의 앞날을 밝히는 길조가 되길 바란다”며 “축제장을 찾는 관람객들이 나비의 날갯짓에서 희망과 행복을 느낄 수 있도록 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.

함평 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
