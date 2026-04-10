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종로 도서관으로 책크인, 4월부터 12월까지 매월 색다른 문화 체험

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4월~12월 구립도서관 10곳에서 진행
장소별 특성, 계절의 변화 담은 문화 체험


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종로구 ‘종로 책크인’ 홍보 포스터.
종로구 제공


서울 종로구는 이달부터 12월까지 구립도서관 10곳에서 책을 매개로 한 문화 체험 릴레이 ‘종로 책크인’을 운영한다고 10일 밝혔다.

책크인은 ‘책으로 크는 사람(人)’, ‘도서관에 체크인한다’는 의미를 담았다. 구는 매월 마지막 주 화·목·토요일 마다 도서관별 특성과 계절의 변화를 반영한 다채로운 프로그램을 진행할 계획이다. 그림책 연계 책놀이, 테라리움 만들기, 인문학 강의, 영어 학습 등 초등 저학년부터 성인, 가족 단위 방문객까지 누구나 참여할 수 있다.

장소는 ▲청운문학도서관 ▲어린이청소년국학도서관 ▲창신소담도서관 ▲아름꿈도서관 ▲삼청공원 숲속도서관 ▲우리소리도서관 ▲통인어린이 작은도서관 ▲도담도담 한옥도서관 ▲청운효자동 북카페 ▲이화마을 작은도서관 등 10곳이다. 올해는 지난해 12월 개관한 창신소담도서관까지 더해졌다.

행사 기간 도서관 옥상과 앞마당, 인근 공원을 활용해 야외도서관이 마련된다. 독서 정원과 쉼터 등으로 꾸며 주민들이 자유롭고 편안한 분위기에서 독서하는 재미를 누릴 수 있다. 세부 일정 및 신청 방법은 종로구립도서관과 종로문화재단 홈페이지에서 확인하면 된다.

정문헌 구청장은 “도서관이 주민들이 집 근처에서 문화·예술을 경험하고 이웃과 소통하는 커뮤니티 공간으로 자리 잡기를 바란다”며 “도서관 이용 장벽을 낮추고 주민 누구나 일상에서 문화 콘텐츠를 손쉽게 접할 수 있는 기회를 많이 만들겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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