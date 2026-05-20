중국 크루즈 관광객들 ‘순천’ 자주 찾는 사연은···생태관광에 푹~ 빠져

‘아도라매직시티호’ 여수엑스포항 입항

올해 네 번째 크루즈 유치



중국 상해를 출발 여수엑스포항에 입항한 국제 크루즈선 ‘아도라매직시티호’ 관광객 350명이 순천만국가정원에서 기념사진을 찍고 있다.



중국 상해발 국제 크루즈 ‘아도라매직시티호’ 관광객들이 여수엑스포항 도착 후 순천 관광 출발에 앞서 인원 점검을 받고 있다.



드라마와 영화 촬영지로 각광받는 순천 드라마촬영장 구경을 마친 중국 관광객들이 기념사진을 찍고 있다.

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순천시가 지난 19일 중국 상해를 출발해 여수엑스포항에 입항한 13만 6201t급 초대형 국제 크루즈선 ‘아도라매직시티호’ 관광객 350명을 유치하며 글로벌 생태관광도시로서의 위상을 넓혀가고 있다.올해로 벌써 네 번째 유치 성과다. 이번 방문은 국제 크루즈를 연계한 외국인 관광시장 확대와 글로벌 관광객 유치 전략의 성과로 평가받고 있다. 특히 민간여행사인 더화청과 에이치에스레저산업의 공동 협력을 통해 성사된 일정으로 민관 협력 기반의 국제 관광 네트워크 확대 사례여서 더 주목받고 있다.이날 크루즈 관광객들은 순천만국가정원과 순천만습지, 낙안읍성, 순천드라마촬영장 등을 차례로 방문하며 순천의 생태와 역사, 문화 콘텐츠를 체험했다.순천만국가정원에서는 화려한 장미동산 등 계절 꽃들이 어우러진 아름다운 정원 경관에 감탄하고, 순천만습지에서는 세계적인 연안습지의 광활함을 직접 체감하는 의미 있는 시간을 가졌다. 낙안읍성에서는 전통 한옥과 생활문화를 경험하고, 드라마촬영장에서는 한국 드라마와 영화 촬영지 특유의 감성을 즐기며 K콘텐츠 관광지로서의 매력을 확인했다.관광객들은 국가정원 내 BBQ 식당과 식음시설 등을 이용하며 지역 관광 소비 활성화에도 도움을 줬다.시는 앞으로도 국제 크루즈 관광객 유치 확대와 함께 외국인 관광객 편의 시스템 구축, 다국어 안내 서비스 강화, 해외 간편결제 확대 등을 통해 글로벌 관광도시 기반을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.시 관계자는 “국제 크루즈 관광객 방문은 순천의 생태관광 경쟁력을 세계에 알리는 계기가 되고 있다”며 “앞으로도 해외 관광객들이 찾고 머무르는 세계적인 관광도시 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자