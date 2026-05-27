도문열 무소속 서울시의원 후보, 국민의힘 차인영 후보에 ‘단일화’ 공식 제의

“보수 분열 막고 경쟁력 있는 후보 세워야”
영등포구 제3선거구(여의도동, 신길 1·4·5·7동)에 출마한 무소속 도문열 서울시의원 후보는 27일 공식 입장문을 통해 국민의힘 차인영 후보를 향해 “여의도 주민들의 온전한 뜻을 최우선으로 반영하는 단일화”를 공식 제의했다.
도 후보는 이날 “이번 서울시의원 선거는 단순한 정당 대결이 아니라 여의도와 신길동의 미래를 결정하는 선거”라며 “보수 표 분산으로 지역 현안에 대한 이해와 준비가 부족한 민주당 후보가 어부지리로 당선되는 일만은 반드시 막아야 한다”고 밝혔다.
이어 “여의도는 인구 약 3만 4000명으로 영등포구 제3선거구의 약 36%를 차지하고 있으며, 전통적으로 국민의힘 지지 성향이 강한 지역”이라며 “여의도 민심을 반영해 경쟁력 있는 후보를 세우자는 취지”라고 설명했다.
그는 “여의도는 재건축, 고도제한 완화, 제2세종문화회관, GTX-B 환기구 등 핵심 현안이 집중된 지역”이라며 “여의도와 신길동은 함께 발전해야 하는 만큼, 지역 현안을 가장 잘 해결할 수 있는 후보가 선택받아야 한다”고 강조했다.
도 후보는 “오늘 차 후보께 지역의 미래와 보수 승리를 위한 단일화를 공식 제안한다”며 “차 후보께서도 대승적으로 검토해주시길 기대한다”고 밝혔다.
류정임 리포터