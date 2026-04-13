‘섬 튤립의 유혹’ 100만 송이 신안 튤립축제…19일까지

제16회 섬 튤립축제, 4월 19일까지
튤립 30여 종, 모두 100만 송이 만개
전남 신안군의 ‘2026년 섬 튤립축제’ 행사장을 찾는 관광객이 줄을 잇고 있다.
신안군은 지난 10일 임자도 1004섬 튤립·홍매화정원에서 제16회 섬 튤립축제가 개막한 이후 많은 상춘객의 발길이 이어지고 있다고 13일 밝혔다.
축제장에는 30여종, 총 100만송이의 다채로운 튤립이 만개해 장관을 이루고 있다.
개막식에는 오랜 시간 재개장을 기다려온 군민과 전국 각지에서 모여든 상춘객들이 광장을 가득 메웠으며, 참석자들은 한마음으로 카운트다운을 외치며 대장정의 막을 올린 축제를 함께 축하했다.
군 관계자는 “일주일간의 정비 기간을 통해 더욱 안전하고 쾌적한 관람 환경을 마련했다”며 “정성껏 가꾼 튤립의 아름다운 자태를 마음껏 즐기시고, 신안만의 특별한 봄 정취를 만끽하시길 바란다”고 전했다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지