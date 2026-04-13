“토요일엔 강진 마량놀토수산시장으로”…개장 첫날 관광객 ‘북적’

오는 10월 31일까지

매주 토요일 다양한 프로그램 운영



지난 11일 마량놀토시장이 관광객들로 북적이고 있다.



지난 11일 마량놀토시장이 관광객들로 북적이고 있다.



지난 11일 마량놀토시장이 관광객들로 북적이고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강진군 마량항이 따뜻한 봄기운과 북적이는 관광객들로 다시 활기를 되찾고 있다.주말인 지난 11일 마량면 마량항 중방파제 일원에서 개장한 ‘2026년 마량놀토수산시장’은 관광객들의 발길이 이어지며 첫날 5100여명의 관광객이 행사장을 찾아 순조로운 출발을 보였다. 행사장 곳곳에 나부끼는 윈드배너에는 마량놀토 캐릭터 ‘마랑이’, ‘사랑이’를 활용해 밝고 친근한 분위기를 연출하며 현장에 활기를 더했다.특히 개장 첫날에는 전복 40%, 건어물 최대 20% 할인 행사가 진행돼 방문객들의 호응을 얻었다. 지난해 조성된 야외무대를 중심으로 토요음악회가 열려 관광객 참여 노래자랑 등 댄스, 합창 등 다양한 무대가 펼쳐지며 풍성한 볼거리를 선사하고 있다.마량놀토수산시장은 2015년 처음 개장한 이후 2025년까지 누적 관광객 112만명 이상이 다녀간 명소다. 총매출 104억원을 기록하는 등 지역경제 활성화에 기여해 온 강진의 대표 관광지다.올해 마량놀토수산시장은 오는 10월 31일까지 매주 토요일 총 30회 내외로 운영된다. 행사장에는 음식점, 수산물 판매, 건어물, 길거리 음식, 할머니장터 등 총 23개 부스가 마련돼 신선한 해산물과 다양한 먹거리를 합리적인 가격에 제공한다. 특히 전망대 카페를 활용한 ‘오션뷰 아틀리에’는 기존 프로그램을 확대해 월별 테마형 체험으로 운영돼 방문 시기마다 색다른 체험을 즐길 수 있도록 할 계획이다.이어 오는 6월 토요음악회 500회를 기점으로, 경품 이벤트와 체험 프로그램 등 보다 풍성한 콘텐츠를 본격적으로 선보일 계획이다. 여름철에는 에어바운스 물놀이장과 레저보트 등 가족 단위 관광객을 위한 프로그램도 열린다. 야간에는 LED 바다분수와 미디어파사드가 어우러진 야경이 또 다른 볼거리를 제공해 낮과는 다른 분위기의 마량항을 선사한다.현장을 찾은 한 관광객은 “아이들과 함께 공연도 보고 먹거리도 즐기면서 하루를 알차게 보낼 수 있었다”며 “신선한 수산물까지 합리적인 가격에 구매할 수 있어 만족스러운 방문이었다”고 밝혔다.김용구 상인회장은 “마량놀토수산시장을 찾는 관광객들이 믿고 즐길 수 있도록 품질 좋은 수산물과 쾌적한 환경을 제공하는 데 힘쓰고 있다”며 “앞으로도 마량만의 특색 있는 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 많은 분들이 찾는 공간으로 만들어가겠다”고 강조했다.강진 최종필 기자