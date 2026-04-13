양천구, 공약이행평가 3년 연속 ‘최우수(SA)’…이행률 96.5%

이기재(왼쪽 두번째) 서울 양천구청장이 지난해 12월 부천시 오정대공원 축구장에서 열린 대장홍대선 착공식에 참석한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 ‘2026 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개평가’에서 3년 연속 최우수(SA) 등급을 달성했다고 13일 밝혔다.한국매니페스토실천본부가 주관하는 이 평가는 지난해 12월 각 지방자치단체 홈페이지에 공개된 자료를 바탕으로 ▲공약 이행 완료 ▲2025년 목표 달성 ▲주민 소통 ▲웹 소통 ▲일치도 등 5개 분야를 종합 점검했다. SA 등급은 총점 90점 이상 지자체에만 부여된다.양천구는 민선 8기 공약 사업에 대해 96.5%의 이행률을 기록했다. 이는 전국 평균(70.42%)과 서울시 평균(83.22%)을 크게 웃도는 수치다. 민선 8기 출범 이후 구민과의 약속 이행을 최우선 과제로 삼고, ‘공약 이행평가단’ 운영 등 주민 참여 기반의 관리 시스템을 가동해 온 결과다.구는 굵직한 숙원과제들을 차질 없이 진행했다. 대표적으로 서남권 ‘대장홍대선 광역철도’가 지난해 12월 착공했다. 부천시 대장동과 서울 양천구 신월동, 마포를 잇는 이 노선은 대표적 교통 소외지였던 신월동의 접근성을 획기적으로 개선할 전망이다.또한 2016년 시범단지 선정 이후 지지부진했던 ‘서부트럭터미널 도시첨단물류단지’가 지난해 11월 기공식을 열고 본격 개발에 들어갔다. 노후 물류시설은 정비되고, 주거·업무·쇼핑이 결합한 최첨단 복합단지가 들어서 지역 경제의 새로운 거점이 될 것으로 기대된다.이기재 구청장은 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴하고, 책임 있는 이행으로 신뢰받는 행정을 이어가겠다”고 밝혔다.유규상 기자