중랑구, 다국어 AI 번역 확대…외국인 접근성 확대

중랑구 보건소·‘중랑 동행 사랑넷’ 누리집 적용

몽골어 신규 도입, 외국인 맞춤형 서비스 확대



중랑구청 청사 전경.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 ‘공공행정 특화 실시간 인공지능(AI) 번역 서비스’를 확대 운영한다고 13일 밝혔다. 외국인 주민과 다문화 가정의 행정 정보 접근성을 높이기 위해서다.구는 지난해 전국 자치구 최초로 생성형 AI 기반의 실시간 번역 기능을 도입해 11월부터 정식 운영해 왔다. 운영 과정에서 축적된 데이터를 바탕으로 서비스 범위와 기능을 단계적으로 고도화했다. 이번에는 인구 통계 분석을 반영해 외국인 거주 비중이 높은 ‘몽골어’를 신규 지원 언어로 추가했다. 기존 영어·중국어·일본어·베트남어에 이어 주요 수요층의 민원 이용 편의성을 높였다.또한 번역 서비스 적용 범위를 보건소와 지역 복지공동체 플랫폼 ‘중랑 동행 사랑넷’ 누리집까지 넓혔다. 이에 따라 외국인 주민도 복지 정보 확인과 자원봉사 참여 등 다양한 행정·복지 서비스를 보다 쉽게 이용할 수 있게 됐다.이번 서비스는 공공행정과 복지 분야에 특화된 용어를 반영한 맞춤형 번역 기능을 적용해 문맥에 맞는 정확도를 높인 것이 특징이다. 아울러 언어별 텍스트 길이를 고려한 화면 구성으로 가독성을 개선하고, 이용자가 번역 오류를 신고할 수 있는 기능을 마련해 품질 개선 체계도 구축했다.류경기 구청장은 “앞으로도 누구나 언어 장벽 없이 필요한 정보를 이용할 수 있도록 디지털 행정 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자