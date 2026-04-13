“노동 현안 이해와 소통 의지 높이 평가”



한국노총 서울지역본부, 박준희 관악구청장 예비후보 지지 선언

박준희(왼쪽 여섯번째) 서울 관악구청장 예비후보가 13일 관악구에 마련된 선거사무소에서 한국노총 서울지역본부와 기념사진을 찍고 있다.

박 후보 제공

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한국노총 서울지역본부가 13일 박준희 서울 관악구청장 예비후보(현 구청장)에 대한 지지를 선언했다.박 후보 측에 따르면 김기철 한국노총 서울지역본부 의장과 은선심 상임부의장, 김양주 대외협력실장 등은 이날 박 후보 선거사무소에서 간담회를 연 뒤 공식적으로 지지 입장을 밝혔다.김 의장은 “지역경제와 주민 삶을 함께 살피고, 노동 현장과도 꾸준히 소통해온 점을 높이 평가한다”며 지지 이유를 설명했다.박 후보는 “한국노총 서울지역본부의 지지에 깊이 감사드린다”며 “주민이 원하는 행정, 현장의 목소리를 반영하는 행정, 그리고 정책의 연속성을 바탕으로 더불어 으뜸 관악구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.김주연 기자