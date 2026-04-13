“노동 현안 이해와 소통 의지 높이 평가”
|한국노총 서울지역본부, 박준희 관악구청장 예비후보 지지 선언
박준희(왼쪽 여섯번째) 서울 관악구청장 예비후보가 13일 관악구에 마련된 선거사무소에서 한국노총 서울지역본부와 기념사진을 찍고 있다.
박 후보 제공
한국노총 서울지역본부가 13일 박준희 서울 관악구청장 예비후보(현 구청장)에 대한 지지를 선언했다.
박 후보 측에 따르면 김기철 한국노총 서울지역본부 의장과 은선심 상임부의장, 김양주 대외협력실장 등은 이날 박 후보 선거사무소에서 간담회를 연 뒤 공식적으로 지지 입장을 밝혔다.
김 의장은 “지역경제와 주민 삶을 함께 살피고, 노동 현장과도 꾸준히 소통해온 점을 높이 평가한다”며 지지 이유를 설명했다.
박 후보는 “한국노총 서울지역본부의 지지에 깊이 감사드린다”며 “주민이 원하는 행정, 현장의 목소리를 반영하는 행정, 그리고 정책의 연속성을 바탕으로 더불어 으뜸 관악구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
김주연 기자
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