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순천시 남제동 주민자치회, ‘마실체험 프로그램’ 주민들 호응 높아

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주민 참여 속 공동체 활성화 기대


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순천시 남제동 마실체험 프로그램 ‘꽃그림 천아트’에 참여한 주민들이 기념 촬영을 하고 있다.


“매주 금요일은 웃음과 사랑이 듬뿍 피어나요”

순천시 남제동 주민자치회가 주민세 환원사업의 일환으로 운영 중인 ‘마실체험 프로그램’이 주민들의 꾸준한 참여와 높은 호응 속에 활발히 진행되고 있다.

이번 프로그램은 ‘꽃그림 천아트’와 ‘동양매듭 만들기’ 등 일상에서 활용 가능한 공예 활동으로 꾸며졌다. 지난 3월부터 매주 금요일 남제동 행정복지센터에서 주민참여형 사업으로 추진되고 있다.

남제동 주민자치회는 향후 주민들이 완성한 작품들을 주민총회 및 주민자치박람회에 전시해 공유하고, 지역사회 나눔 물품으로 활용할 계획이다.

박미란 남제동장은 “주민세 환원사업이 단순한 지원을 넘어 주민 간 관계를 회복하고 공동체를 강화하는 계기가 되고 있다”며 “주민들의 적극적인 참여를 바탕으로 더욱 의미 있는 사업이 될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
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