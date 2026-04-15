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전남도, 지역 중기 취업 청년 학자금대출 지원 호응

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지역 인재 정착 위해 중소기업 취업 청년의 학자금대출 상환 지원


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중소기업 취업 청년 학자금대출 상환 지원 홍보물.


전라남도가 ‘중소기업 취업 청년 학자금 대출 상환 지원 사업’을 통해 지역 인재 정착을 지원해 호응을 얻고 있다.

이 사업은 지역 중소기업에 취업한 청년들의 학자금 대출을 지원해 상환 부담을 줄이고 지속 가능한 지역 근로환경 조성을 위한 것이다.

지원 대상자로 선정된 청년은 선상환 후지원 방식으로 분기마다 개인별 학자금 대출 상환 내역을 확인한 뒤 월 최대 10만원씩, 연 120만원을 지원받을 수 있다.

2020년부터 지원 사업을 시작해 그동안 총 596명에게 6억원을 지원했다.

전남도는 올해도 6월 5일까지 우편과 희망인재육성과에서 접수를 받은 뒤 서류심사 등을 거쳐 지원 대상자 50여 명을 선정할 계획이다.

공고일인 4월 15일 기준 전남에 주소를 둔 18세 이상 45세 이하 청년으로 소득에 관계없이 전남지역 중소기업에 근무하고 현재 한국장학재단의 학자금 대출을 상환하고 있으면 신청할 수 있다.

자세한 사항은 전남도 누리집 고시·공고란을 참고하거나 전남도 희망인재육성과(061-286-3426)로 문의하면 된다.

강석운 전남도 희망인재육성과장은 “이번 사업을 통해 지역 중소기업에 근무하는 청년의 학자금 상환 부담을 실질적으로 줄이고 지역 인재의 이탈 방지와 정착을 유도하는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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