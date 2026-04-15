서울Pn

검색

서울, 고유가·민생위기 대응 1조 4570억 추경

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

봄날의 영등포, 꽃길만 걷다[현장 행정]

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 1만 2500개 일자리 창출로 민생 살린

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구, 청년 지원 거점 ‘청년센터 중구’ 본격 운

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

성동구, 제46회 장애인의 날 기념행사 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

제46회 성동구 장애인의 날 기념행사 포스터.
성동구 제공


서울 성동구는 제46회 장애인의 날을 맞아 오는 17일 왕십리광장에서 기념행사를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 성동장애인종합복지관 등 26개 기관 및 단체로 구성된 ‘제46회 성동구 장애인의 날 추진 위원회’가 주관한다. 장애인과 가족, 시설 종사자, 주민 등 누구나 함께 즐길 수 있는 화합의 장으로 꾸며진다.

행사는 행복나눔예술단의 식전 공연을 시작으로 오후 2시부터 장애인의 날 기념식, 장애인 복지 유공자 표창 수여 순으로 진행될 예정이다. 오후 2시 30분부터는 ‘성동 흥반장 뽑기대회’가 열린다. 장애인들이 노래, 춤, 악기 연주 등 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 뽐내는 무대다. 올해는 특별히 여러 기관과 단체가 의기투합해 제작한 ‘흥반장 로고송’을 함께 선보인다.

앞서 구는 지난 9일 ‘우리들의 권리 이야기’ 행사를 개최했다. 이날 행사에서는 장애인 당사자 11명이 연사로 나서 ▲내 삶을 설명하지 않아도 되는 세상 ▲일상의 작은 선택과 꿈을 향한 도전 ▲서로 이해하며 살아가는 공동체 이야기 등을 주제로 진솔한 이야기를 전했다.

구 관계자는 “장애인의 권리가 실제 삶 속에서 체감될 수 있도록 지속적인 관심을 기울여 차별 없는 성동을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

배움엔 한계 없다… 양천 ‘AI 빅뱅’ 체험

새달 14~16일 Y교육박람회

우주복 입고 목성 보고… 노원으로 가는 ‘우주 소풍

25일 천문우주 페스티벌 개최 마술쇼·천체망원경 관측 행사

종로, 영세 제조업체 ‘작업환경 개선’ 720만원

봉제·기계·인쇄·주얼리·수제화 등 상시근로자 10명 미만 업체 대상

광진구, 청년 참여형 정책 프로그램 ‘대학생 정책기

“설계자로서 자부심을 느낄 수 있는 기회”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr