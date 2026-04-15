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동대문구, 일자리 마련 박차…올해 목표 ‘1만 1927개’

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올해 고용률 62.3%, 취업자 수 16만800명 목표


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동대문구청 청사 전경.
동대문구 제공


서울 동대문구는 ‘2026년 동대문구 일자리대책 세부계획’을 수립하고 올해 총 1만 1927개의 일자리 창출에 나선다고 15일 밝혔다. 지난해 1만 1351개보다 576개 늘었다.

구는 올해 고용률 62.3%, 취업자 수 16만 800명 달성을 목표로 잡았다. 청년의 취업과 창업, 지역 상권과 특화산업의 경쟁력, 청량리 일대 개발사업에서 나오는 고용 수요를 하나의 흐름으로 묶어 지역 안에서 일하고 정착할 수 있는 기반을 만드는 데 초점을 맞췄다.

이를 위해 구는 ▲청년 취·창업 기반 강화 ▲맞춤형 취업 지원과 민간 일자리 확대 ▲전통시장·패션봉제·한방산업 등 지역 특화산업 기반 일자리 창출 ▲청량리 등 지역개발 및 도시정비사업 연계 고용 확대 등 4대 방향으로 사업을 추진한다.

청년창업지원센터 ‘유니콘’을 중심으로 예비 창업부터 성장 단계까지 이어지는 지원 체계를 강화하고, 청년센터를 대학가로 옮겨 경희대·서울시립대·한국외대 등 대학과의 협력도 넓힌다.

구직자에게는 상담과 알선, 재취업 지원을 강화하고 민간 일자리 발굴도 함께 추진한다. 전통시장과 패션봉제, 한방산업 등의 경쟁력을 높이고 판로와 현장 지원을 강화한다. 구는 청량리 일대 개발과 도시정비사업을 추진하면서 사업 현장에서 생기는 일자리와 구민 고용을 연계하는 방안을 함께 마련할 계획이다. 특히 정비사업 공사장에는 구민 우선 고용을 적용한다.

이필형 구청장은 “일자리는 생계의 문제를 넘어 삶이 지역에 뿌리내리는 기반”이라며 “청년에게는 도전의 기회를, 구민에게는 안정적인 일자리를 넓혀 누구나 일하며 머무를 수 있는 동대문구를 만들겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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