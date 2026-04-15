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마포구 엄빠랑 씽씽 범퍼카 3주만에 4000명 돌파

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레드로드 발전소 광장에 다양한 즐길거리 설치


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서울 마포구 제공


서울 마포구는 지난 3월 27일부터 운영 중인 ‘엄빠랑 씽씽 범퍼카’가 가족 단위 이용객으로부터 큰 인기를 끌고 있다고 15일 밝혔다. 범퍼카 이용객은 이달 12일 기준 아동 2145명, 보호자 2322명으로 집계됐다. 개장 3주 만에 4000명이 넘게 이용한 셈이다.

‘엄빠랑 씽씽 범퍼카’는 겨울철 ‘엄빠랑 아이스링크’에 이어 레드로드 발전소 광장에서 선보이는 봄 시즌 프로그램이다. 약 150㎡ 규모의 범퍼카장에는 어린이들이 안심하고 이용할 수 있도록 에어범퍼카를 배치해 안전성을 높였다. 범퍼카는 회차별 총 6대가 운영되며, 탑승 시간은 약 3분이다.

운영 장소는 홍대입구역 6번 출구 앞 레드로드 발전소 광장이다. 매주 금·토·일요일 오후 1시부터 6시까지 운영된다. 이용 대상은 마포구에 거주하는 12세 이하 어린이(신장 110㎝ 이상)로, 별도의 예약 없이 현장에서 신청하면 무료로 이용할 수 있다.

레드로드 발전소 광장에서는 범퍼카 체험 외에도 홍보관, 전시, 공예 등 레드로드 메이커스와 연계한 부대 프로그램도 함께 운영돼, 가족 단위 방문객들에게 다양한 볼거리를 제공하고 있다.

‘엄빠랑 씽씽 범퍼카’는 오는 5월 3일까지 진행된다. 마포구 관계자는 “봄기운과 함께 주말마다 가족 단위 방문객이 많이 찾으며 현장도 활기를 띠고 있다”라며, “남은 기간에도 안전하고 즐겁게 이용할 수 있도록 운영에 힘쓰겠다”라고 말했다.


김동현 기자
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