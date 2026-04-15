경기신보-남양주시, ‘경기북부 균형발전 공동협력 업무협약’ 체결



경기신용보증재단(이사장 시석중, 왼쪽)과 남양주시(시장 주광덕)가 15일 남양주시청에서 ‘경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약’을 체결했다. (경기신보 제공)

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경기신용보증재단과 남양주시가 15일 남양주시청에서 ‘경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약’을 체결했다.협약은 경기도 균형발전을 위한 재단 본점의 남양주 이전에 따른 협력을 주요 뼈대로 추진됐다. 남양주시 내 재단 이전 공간 마련을 위한 업무 협력과 함께 이전 직원들의 안정적인 정착 지원을 위한 방안 등의 내용을 담았다.이날 업무협약을 통해 재단 본점 이전이 경기북부 지역의 금융 인프라 확충과 성장 기반 조성으로 이어질 전망이다. 특히 남양주시를 중심으로 한 북부지역 금융지원 거점이 강화되면서 경기북부 권역의 소상공인과 중소기업의 경쟁력 제고는 물론 일자리 창출과 산업 생태계 활성화에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.시석중 경기신보 이사장은 “이번 협약은 경기북부 지역경제 대개조를 완성하여 경기도 균형발전이라는 큰 꿈을 실현하는 중요한 출발점”이라며 “본점 이전 결정은 단순한 사무실을 옮기는 것을 넘어 남양주시가 지역 균형발전의 핵심 거점이 된다는 데 의미가 있다”고 밝혔다.이어 “경기신보는 남양주시와의 긴밀한 협력을 바탕으로 경기북부 균형발전과 미래성장 동력 강화를 위한 금융 사다리 역할에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자