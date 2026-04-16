코레일 광주본부, ‘지진 대응 열차 탈선·화재’…비상 훈련 실시

코레일 광주본부, 유관기관 합동 철도재난 종합훈련 실시

지진 상황 가정, 민·관·군·경 모두 6개 기관 참여 종합 점검



코레일 광주본부는 16일 전남 장성군 유관기관, 국군 수송사령부, 철도특별사법경찰대 등 민·관·군·경 총 6개 기관이 참여한 ‘지진 대응 열차 탈선·화재 비상대응훈련’을 실시했다. (코레일 광주본부 제공)

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코레일 광주본부는 호남선 장성역 인근에서 지진으로 인한 열차 탈선 및 객차 화재 상황을 가정한 ‘지진 대응 열차 탈선·화재 비상대응훈련’을 실시했다고 16일 밝혔다.이번 훈련은 코레일 광주본부를 비롯해 장성군 유관기관, 국군 수송사령부, 철도특별사법경찰대 등 민·관·군·경 총 6개 기관, 130여 명이 참가해 실질적인 대비 태세를 점검하고 기관별 통합 대응 능력을 강화하기 위해 시행했다.훈련은 지진 발생에 따른 열차 탈선·화재 발생, 승객 대피 및 부상자 구조, 화재 진압과 2차 사고 예방, 부상자 응급의료 및 병원 이송, 시설 점검과 운행 정상화 전 과정을 실제 상황과 유사하게 진행했다.이춘구 코레일 광주본부장은 “지진·열차 탈선·화재와 같은 복합 재난에 대비해 실전형 훈련을 지속적으로 실시해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자