김영록 지사, 17일 도지사직 복귀…전남광주통합특별시 출범 준비 혼신

남은 임기 동안 전남·광주 미래 기틀 마련과 민생 대책 전념
김영록 전남지사가 중동 정세에 따른 민생경제 안정화와 전남광주통합특별시 출범 준비 등 산적한 현안을 풀기 위해 17일 도지사직에 복귀한다.
김 지사는 지난 3월 9일 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선 참여를 위해 예비후보 등록을 해 직무가 정지된 이후 한 달여 만에 복귀하게 됐다.
그는 오는 17일 도정에 복귀해 남은 두 달 보름여의 임기 동안 중동 정세 장기화로 어려움에 처한 서민경제의 애로사항을 살피고 현장의 목소리를 반영한 민생대책 마련에 적극 나서기로 했다.
특히 행정통합을 앞둔 전남·광주가 AI·반도체 등 미래 첨단산업의 메카로 거듭나기 위한 기틀을 다지기 위해 6월 말까지 남은 기간에 기업 투자유치 활동에 전념할 예정이다.
또 전남광주특별시가 오는 7월 출범하는 만큼, 통합에 따른 부작용과 320만 시도민의 불편을 최소화하기 위한 통합 준비 업무에 모든 열정을 쏟겠다는 각오다.
무안 류지홍 기자
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