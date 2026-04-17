서울Pn

검색

정원도시 서울, 292개 정원 단장… 5월 축제

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 ‘스마트서울맵’ 업그레이드… 정책을 지도로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 주말마다 공원이 아이들 놀이터로…‘서울형

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

벚꽃만큼 흥한 양재아트살롱… 10만명 즐겼다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“무거운 이불 빨래, 걱정 마세요” 담양군…마을공동 세탁방 호응

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

담양군 고서면 마을공동 세탁방 정식 운영 들어가
고향사랑기금 활용, 거동 불편한 어르신 등 ‘호응’


  •
전남 담양군이 운영에 나선 ‘마을공동 무료 세탁방’이 큰 호응을 얻고 있다. 사진은 고서면에서 정식 운영에 들어간 ‘마을공동 빨래방’. (담양군 제공)


전남 담양군이 실시하고 있는 ‘마을공동 무료 세탁방’이 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.

군은 고향사랑기금 공모 사업으로 조성한 고서면의 ‘마을공동 무료 세탁방’의 시범 운영을 마치고 정식 문을 연 결과, 주민들의 만족도가 높다고 17일 밝혔다.

고서면은 거동이 불편한 어르신과 장애인 등 빨래가 어려운 주민들을 위해 세탁방을 16회 시범 운영한 기간에 28개 마을에서 이불 207채를 세탁하는 성과를 거뒀다.

부피가 큰 이불은 일반 가정에서 세탁하기 어려워 위생 관리에 취약한 경우가 많은데, 이번 사업은 이러한 불편을 해소하고 취약계층의 건강에 큰 도움을 줬다는 평가가 나온다.

특히 고서면 마을공동 세탁방은 주민자치회와 적십자봉사회의 참여로 운영되고 있어 지역사회 협력의 모범 사례로도 주목받고 있다.

한편 담양군은 마을공동 세탁방 지원사업을 비롯해 ▲병원 동행 및 퇴원 환자 돌봄 ▲청소년 영어 문화유산 해설사 양성 ▲아동·청소년 마음 돌봄 ▲지역아동센터 지원 ▲방역 장비 지원 ▲소상공인 야간 경관 조성 등 고향사랑기부금을 활용한 다양한 기금 사업을 지속적으로 추진하고 있다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

방학 점심캠프·하원 돌봄사… 서울 ‘아이돌봄’ 빈틈

서울아이 동행 업 프로젝트

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

장애가 더는 장애 되지 않게… 공동체의 힘으로 돕는

장인홍 구청장, 장애인의 날 행사

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr