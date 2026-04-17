서울Pn

검색

정원도시 서울, 292개 정원 단장… 5월 축제

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 ‘스마트서울맵’ 업그레이드… 정책을 지도로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 주말마다 공원이 아이들 놀이터로…‘서울형

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

벚꽃만큼 흥한 양재아트살롱… 10만명 즐겼다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도봉구, 특별조정교부금 79억 확보…생활밀착 사업 투입

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

아동청소년 안전 사업 약 19억 투입
문화·여가 인프라 강화에 약 40억


  •
도봉구청 청사 전경.
도봉구 제공


도봉구는 서울시로부터 상반기 특별조정교부금 79억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

특별조정교부금은 ‘지방재정법’과 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 특별한 재정수요가 필요할 때 서울시가 자치구에 지원하는 재원이다.

구는 이번에 확보한 재원을 주민 생활과 직결된 20개 사업에 투입할 예정이다. 아동·청소년 안전을 위해 도봉중학교 통학로 지중화 사업에 9억 4500만원, 어린이 등하굣길 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치 사업에 5억 5200만원을 사용한다.

또 백운초등학교 주변 통학로 개선사업과 신방학초등학교 앞 보행로 조명등 설치 공사에 각각 2억 5000만원, 1억원을 투입한다. 문화·여가 인프라 강화에도 교부금이 배정됐다. 배정된 금액은 도봉구민회관 하모니홀 천장보수공사 13억 5300만원, 초안산근린공원 내 책쉼터 조성 12억 5000만원이다.

이외에도 초안산 세대공감 인근 산책로 정비사업, 도봉천 야외공연장 노면정비공사 및 수변활력거점 실시설계 용역에 10억원과 3억 5000만원이 반영됐다. 자치구 생활폐기물 감량 사업 지원, 해빙기 대비 안전취약시설 긴급 보수·보강, 고유가 피해지원금 등 동주민센터 업무 지원 등에도 교부금이 투입된다.

구는 이번 특별조정교부금 확보로 주민 편의를 증진하고 안전과 직결된 현안 사업을 보다 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 보고 있다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

방학 점심캠프·하원 돌봄사… 서울 ‘아이돌봄’ 빈틈

서울아이 동행 업 프로젝트

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

장애가 더는 장애 되지 않게… 공동체의 힘으로 돕는

장인홍 구청장, 장애인의 날 행사

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr