마포구, 장애 편견은 지우고 가능성은 키우고

20일 장애인의 날 맞아 다양한 행사 개최



지난 14일 서울 마포구 레드로드예술실험센터 전시실에서 열린 ‘제3회 AAF(Able Art Festival)’가 개막식에서 참가자들이 테이프커팅식을 하고 있다.

마포구 제공

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서울 마포구는 이달 20일 장애인의 날을 맞아 다양한 행사를 개최한다고 17일 밝혔다.먼저 19일 오전 10시부터 11시 30분까지 마포소금나루도서관(숭문길 72) 지하 1층 ‘모두나루’에서 장애인식 개선을 위한 독서문화 프로그램을 운영한다. 이번 프로그램은 장애 인식 개선 도서를 활용해 장애에 대한 편견을 줄이고 서로의 차이를 이해하기 위해 마련됐다.‘나는 아무 말도 하지 않아요’의 번역가 김선희 작가를 초청해 ‘반짝이는 침묵, 특별한 이야기’를 주제로 강연을 진행한다. 참여 대상은 초등학교 1학년 이상 어린이와 학부모 25명으로, 참가자들은 작품 속 주인공이 경험하는 ‘다름’을 이해하고 공감하는 시간을 갖는다.프로그램 신청 및 세부 일정은 소금나루도서관 누리집에서 확인하거나 평생학습과 소금나루분관팀(02-3153-1605)으로 문의하면 된다.장애인의 날인 20일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 그림동네창작센터(와우산로21길 19-3)에서 마포장애인종합복지관이 주관하는 ‘당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록’ 체험형 행사와 나눔 바자회가 열린다. 행사장에는 ▲‘소리 없는 세상’(베리어프리 자막 영상 체험) ▲‘우리 동네 누구나 가게’(유니버설 디자인 교구 체험 및 상점 홍보) ▲‘우리들의 플리마켓’(장애 당사자 수공예품 판매) 등 다양한 테마의 체험·나눔 부스가 운영된다.약 200명의 지역주민이 참여할 것으로 예상된다. 이번 행사는 지역 내에서 장애인과 비장애인의 경계를 허물고 장애 인식 개선과 나눔문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.4월 26일까지 레드로드예술실험센터(잔다리로6길 33) 전시실에서는 ‘제3회 AAF(Able Art Festival)’가 개최될 예정이다. 마포장애인종합복지관이 주관하는 AAF(Able Art Festival)는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되며, 장애예술작가 21명이 참여한 회화·공예 등 총 30점의 작품이 전시된다.이를 통해 장애예술의 창작 역량을 알리고 문화예술을 매개로 한 사회적 공감대를 넓힐 계획이다.마포구 관계자는 “이번 장애인의 날 기념행사를 통해 구민들이 장애에 대한 인식을 새롭게 하고 서로의 다름을 이해하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자