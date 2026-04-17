양천구, 목3동에 ‘거주자우선’ 주차장 31면 조성

5월 말까지 무료 시범운영, 6월 정식 운영

IoT 주차공유 등 스마트 주차 환경 구축

이기재(왼쪽 다섯 번째) 양천구청장이 지난 16일 ‘목3동 거주자우선주차장’ 준공식에서 주요 참석자들과 함께 현판을 제막하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 목3동 지역에 거주자우선주차장 조성을 완료하고 16일 준공식을 개최했다고 17일 밝혔다. 이곳은 다세대 주택이 밀집해 만성적인 주차난을 겪고 있는 장소로 꼽힌다.이날 행사는 이기재 구청장을 비롯해 지역 주민, 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 경과보고, 현판 제막식, 테이프 커팅 순으로 진행됐다.목동중앙본로17길 50에 위치한 ‘목3동 거주자우선주차장’은 지하 1층~지상 1층, 연면적 421.18㎡ 규모의 건물형 주차장이다. 구는 2023년 11월 부지 매입을 시작으로, 공사비 약 18억원을 투입해 지난해 5월 착공, 올해 4월 공사를 완료했다. 주차 면수는 총 31면으로 ▲일반형 ▲확장형 ▲경형 ▲장애인 전용 등 다양한 수요를 반영해 구성했으며 승강기를 설치해 이용객의 이동 편의를 높였다.특히 사물인터넷(IoT) 기반 주차공유 시스템을 도입해 공간 활용도를 높이고, 주민과 방문객 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 구는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 거주자우선주차와 함께 IoT와 ARS를 활용한 ‘주차공유 서비스’를 제공한다.해당 주차장은 5월 말까지 무료 시범운영을 거친 뒤 6월 1일부터 정식 운영에 들어갈 예정이다. 이 구청장은 “앞으로도 공영주차장을 지속적으로 확충하고 주차공유 등 다양한 정책을 병행해 쾌적한 주거 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자