서울Pn

검색

정원도시 서울, 292개 정원 단장… 5월 축제

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 ‘스마트서울맵’ 업그레이드… 정책을 지도로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, 주말마다 공원이 아이들 놀이터로…‘서울형

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

벚꽃만큼 흥한 양재아트살롱… 10만명 즐겼다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

양천구, 목3동에 ‘거주자우선’ 주차장 31면 조성

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

5월 말까지 무료 시범운영, 6월 정식 운영
IoT 주차공유 등 스마트 주차 환경 구축
이기재(왼쪽 다섯 번째) 양천구청장이 지난 16일 ‘목3동 거주자우선주차장’ 준공식에서 주요 참석자들과 함께 현판을 제막하고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 목3동 지역에 거주자우선주차장 조성을 완료하고 16일 준공식을 개최했다고 17일 밝혔다. 이곳은 다세대 주택이 밀집해 만성적인 주차난을 겪고 있는 장소로 꼽힌다.

이날 행사는 이기재 구청장을 비롯해 지역 주민, 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 경과보고, 현판 제막식, 테이프 커팅 순으로 진행됐다.

목동중앙본로17길 50에 위치한 ‘목3동 거주자우선주차장’은 지하 1층~지상 1층, 연면적 421.18㎡ 규모의 건물형 주차장이다. 구는 2023년 11월 부지 매입을 시작으로, 공사비 약 18억원을 투입해 지난해 5월 착공, 올해 4월 공사를 완료했다. 주차 면수는 총 31면으로 ▲일반형 ▲확장형 ▲경형 ▲장애인 전용 등 다양한 수요를 반영해 구성했으며 승강기를 설치해 이용객의 이동 편의를 높였다.

특히 사물인터넷(IoT) 기반 주차공유 시스템을 도입해 공간 활용도를 높이고, 주민과 방문객 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 구는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 거주자우선주차와 함께 IoT와 ARS를 활용한 ‘주차공유 서비스’를 제공한다.

해당 주차장은 5월 말까지 무료 시범운영을 거친 뒤 6월 1일부터 정식 운영에 들어갈 예정이다. 이 구청장은 “앞으로도 공영주차장을 지속적으로 확충하고 주차공유 등 다양한 정책을 병행해 쾌적한 주거 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

방학 점심캠프·하원 돌봄사… 서울 ‘아이돌봄’ 빈틈

서울아이 동행 업 프로젝트

체험으로 장애와 소통·공감하는 중랑

제4회 장애공감주간 행사 개최

장애가 더는 장애 되지 않게… 공동체의 힘으로 돕는

장인홍 구청장, 장애인의 날 행사

서대문구, 전통시장·사찰 등 집중 안전 점검

이성헌 구청장, 영천시장·봉원사 점검

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr