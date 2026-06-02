순천신협, ‘온누리에 사랑을’···왕조1동 위기가구 지원

순천신협 사회공헌재단 주관, 200만원 전달



신혜정(왼쪽 두번째) 왕조1동장과 윤정구(왼쪽 네번째) 순천신협 이사장 등이 기념사진을 찍고 잇다.

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순천신협 사회공헌재단이 2일 ‘온누리에 사랑을 캠페인’의 일환으로 왕조1동 위기가구를 위해 200만원을 전달했다.올해 지원 대상은 총 3가정이다. 이 가운데 중증암 진단을 받은 기초생활수급 가정도 포함됐다. 해당 가정은 항암치료에 따른 경제적 부담으로 어려움을 겪고 있어 이번 성금이 치료를 이어가는 데 큰 도움이 될 것으로 보인다.지원 대상자는 “많은 분들의 따뜻한 도움 덕분에 큰 용기와 희망을 얻었다”며 “더 힘내서 건강을 회복하고 좋은 모습으로 보답하고 싶다”고 감사의 뜻을 전했다.윤정구 이사장은 “지역사회와 함께 성장해 온 신협으로서 어려운 이웃들에게 작은 보탬이 되고 싶었다”며 “지원 대상 가정이 건강한 일상을 되찾는 데 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.한편 순천신협은 2016년부터 멘토링 및 장학금 지원사업을 시작했다. 그동안 난방용품 지원, 취약계층 생계지원, 주거취약가구 집수리 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 지역사회 나눔문화 확산에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자